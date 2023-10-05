В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ВЫРОС ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. В бархатный сезон в Абхазии становится больше туристов. По данным туроператоров, отдыхающие часто едут в соседнюю республику, если проводят отпуск в Сочи.

В Абхазии у туристов есть много возможностей отдохнуть. Например, отдыхающие могут остановиться в глэмпингах. Такие объекты размещения позволяют гостям комфортно провести отпуск на просторном пляже или в лесу в любое время года.