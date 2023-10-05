В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В АБХАЗИИ ВЫРОС ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. В бархатный сезон в Абхазии становится больше туристов. По данным туроператоров, отдыхающие часто едут в соседнюю республику, если проводят отпуск в Сочи.
В Абхазии у туристов есть много возможностей отдохнуть. Например, отдыхающие могут остановиться в глэмпингах. Такие объекты размещения позволяют гостям комфортно провести отпуск на просторном пляже или в лесу в любое время года.
Туристы также могут пройтись вдоль набережной и выйти на песчаный пляж, с которого открывается панорама на бухту и столицу Абхазии – Сухум. Тем, кто скучает по прошлому, можно посетить Сухумский ботанический сад. Парк пережил две мировые войны и революцию.
В бархатный сезон также популярны гастрономические и винные туры. Отдыхающие могут продегустировать продукцию, отправиться на экскурсию по виноградникам и посетить мастер-класс по выращиванию ягод.
В республике демонстрируют серьезный подход к сервису и восстановлению советского наследия. Местные жители намерены сохранить атмосферу, которая круглогодично привлекает туристов.
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