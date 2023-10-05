ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ: УЧАСТИЕ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, а также участии в Союзном государстве. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания.
«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши союзнические отношения с Россией укреплялись в соответствии с нашими межгосударственными договоренностями», – подчеркнул он в беседе с «Известиями».
Бжания также отметил, что союз независимых республик, в числе которых есть и Белоруссия, – это возможность развития и более высокий уровень безопасности.
По словам президента Абхазии, Россия оказывает республике поддержку. В ближайшее время в Очамчырском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ.
Помимо этого, развивается туризм. Так, в следующем году до Сухума будет ходить «Ласточка».
«Чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло», – поделился Аслан Бжания.
Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Абхазией.
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