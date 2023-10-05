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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ: УЧАСТИЕ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Новости Четверг, 05 октября 2023 15:06
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ: УЧАСТИЕ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ В НАШИХ ИНТЕРЕСАХ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Абхазия заинтересована в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, а также участии в Союзном государстве. Об этом заявил президент республики Аслан Бжания.

«Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы наши союзнические отношения с Россией укреплялись в соответствии с нашими межгосударственными договоренностями», – подчеркнул он в беседе с «Известиями».

Бжания также отметил, что союз независимых республик, в числе которых есть и Белоруссия, – это возможность развития и более высокий уровень безопасности.

По словам президента Абхазии, Россия оказывает республике поддержку. В ближайшее время в Очамчырском районе будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота РФ.

Помимо этого, развивается туризм. Так, в следующем году до Сухума будет ходить «Ласточка».

«Чтобы создать наиболее комфортные условия для наших туристов, а мы заинтересованы в том, чтобы их количество возросло», – поделился Аслан Бжания.

Ранее президент России Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Абхазией.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 15:09

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