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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ ПУНКТ ПОСТОЯННОГО БАЗИРОВАНИЯ ВМФ РОССИИ

Новости Четверг, 05 октября 2023 15:03
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В АБХАЗИИ ПОЯВИТСЯ ПУНКТ ПОСТОЯННОГО БАЗИРОВАНИЯ ВМФ РОССИИ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Россия и Абхазия подписали соглашение о создании в республике нового пункта постоянного базирования российского военно-морского флота в Очамчырском районе, сообщил «Известиям» ее президент Аслан Бжания.

«Сотрудничество двух стран по вопросу военно-технического сотрудничества нацелено на взаимное повышение обороноспособности», – отметил он. Президент рассказал, что в абхазский порт в честь Дня независимости, празднующегося 30 сентября, зашел малый ракетный корабль России.

«Мы поднялись на борт – очень современное судно с серьезными боевыми возможностями», – добавил Бжания.

О планах создания пункта базирования российского флота в Очамчире сообщали 14 лет назад, летом 2009 года. Главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий тогда оценивал продолжительность строительства в два-три года. «Ничего крупного там базироваться не будет», рассказывал он, будут размещены отдельные тактические группы.

В Генштабе рассказывали о планах начать в том же году работы по углублению дна.

https://www.rbc.ru/politics/05/10/2023/651e5a9e9a79473edb2f9a5c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 15:06

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