АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей Абхазии с профессиональным праздником.
В поздравлении говорится:
«Дорогие учителя Абхазии!
Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Сегодня, в День учителя выражаю благодарность любимым преподавателям.
Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей – это фундамент будущего Абхазии.
Выражаю всем учителям и педагогам глубокую благодарность за ваш благородный труд, энтузиазм и преданность своей работе.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения, признания и успехов в вашей важной миссии».
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