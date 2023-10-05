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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Четверг, 05 октября 2023 14:58
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АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил учителей Абхазии с профессиональным праздником.

В поздравлении говорится:

«Дорогие учителя Абхазии!

Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Сегодня, в День учителя выражаю благодарность любимым преподавателям.

Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей – это фундамент будущего Абхазии.

Выражаю всем учителям и педагогам глубокую благодарность за ваш благородный труд, энтузиазм и преданность своей работе.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения, признания и успехов в вашей важной миссии».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 15:03

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