АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ УЧИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником! Сегодня, в День учителя выражаю благодарность любимым преподавателям.

Высочайшей оценки достойна ваша самоотверженность в благом деле воспитания и обучения детей и подростков. Вы не только передаете им нужные знания, но прежде всего вдохновляете их на достижения. Благодаря вам многие молодые люди находят свое истинное призвание, развиваются и достигают успеха во взрослой жизни. Без преувеличения труд учителей – это фундамент будущего Абхазии.

Выражаю всем учителям и педагогам глубокую благодарность за ваш благородный труд, энтузиазм и преданность своей работе.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения, признания и успехов в вашей важной миссии».