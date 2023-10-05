АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИРИУС»

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. Перед встречей с Владимиром Путиным президент Абхазии Аслан Бжания посетил федеральную территорию университета «Сириус», в котором ему продемонстрировали новые лаборатории, рассказали об организации учебного процесса нового типа.

В ходе экскурсии президент Абхазии рассказал о том, что Министерство просвещения Абхазии принимает активное участие во взаимодействии с Сириусом, благодаря чему дети из Абхазии проходят обучение на различных курсах университета.

Открывая встречу, Владимир Путин сказал Аслану Бжания о том, что знает, что дети из Абхазии учатся в университете «Сириус».

«Это большие возможности. Надеюсь, сотрудничество в гуманитарной сфере, сфере образования и поддержки талантливых и перспективных детей будет продолжаться», – подчеркнул Владимир Путин.

Аслан Бжания, в свою очередь, рассказал, что посещает «Сириус» уже в третий раз.

«Инновации, используемые в этом центре – это капитал в будущее, который обязательно даст положительный результат. Мы счастливы, что рядом с Абхазией есть такой центр, благодаря Вашим усилиям и опеке. Все инновации и IT-технологии в системе образования обязательно будут востребованы и в Абхазии», – добавил президент Абхазии.

Об этом сообщает сайт главы государства.