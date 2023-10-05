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Абхазия Информ

ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%

Новости Четверг, 05 октября 2023 14:36
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ПЛАН ЗА СЕНТЯБРЬ ВЫПОЛНЕН МНС НА 113%

Сухум. 5 октября 2023. Абхазия-Информ. По итогам деятельности Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия и инспекций по городу Сухум, поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых Министерством по налогам и сборам Республики Абхазия за сентябрь текущего года составили 567,0 млн руб. при плане – 503,9 млн руб. выполнение 113%.

За девять месяцев 2023 года в бюджет Республики Абхазия поступило налоговых платежей на сумму 3 469,2 млн руб. при плане 2 845,6 млн руб. Выполнение составило 122%. Суммарная разница плана по сравнению с фактическими поступлениями налоговых платежей составила 623,6 млн руб. Динамика поступления по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составила 116%, что в суммарном выражении равно 480,0 млн руб.

Поступления налоговых платежей по районам за 9 месяцев 2023 года составили:

По г.Сухум – при плане 1 388,0 млн руб. поступило 1 665,0 млн руб. выполнение 120%.

По Гагрскому району – при плане 803,5 млн руб. поступило 1 096,9 млн руб. выполнение 137%.

По Гудаутскому району – при плане 277,8 млн руб. поступило – 334,5 млн руб. выполнение 120%.

По Сухумскому району – при плане 86,6 млн руб. поступило 110,3 млн руб. выполнение 127%.

По Гулрыпшскому району – при плане 69,8 млн руб. поступило 93,3 млн руб. выполнение 134%.

По Очамчырскому району – при плане 157,4 млн руб. поступило 88,0 млн руб. выполнение 56%.

По Ткуарчалскому району – при плане 26,2 млн руб. поступило 32,1 млн руб. выполнение 122%.

По Галскому району – при плане 36,5 млн руб. поступило 49,1 млн руб. выполнение 135%.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Четверг, 05 октября 2023 14:38

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