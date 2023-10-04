РОДОВОЙ ОСОБНЯК СЕМЬИ ИСКАНДЕР ПРОДАН ЧАСТНОМУ ЛИЦУ

Сухум. 4 октября 2023. Абхазия-Информ. Близкие родственники Фазиля Искандера продали дом-музей писателя в Сухуме и уехали из Абхазии. Об этом «Абхазия-информ» сказал источник в кафе «Брехаловка», пожелавший остаться неизвестным. Хозяева родового особняка семьи Искандер продали дом частному лицу.

Как уточнили «Абхазия-Информ», дом семьи Искандер не имел статуса музея, и естественно не находился на балансе Министерства культуры.

Хочется надеяться, что новые владельцы родового особняка семьи Искандер оставят 120-летнее строение в первозданном виде, сохраняя атмосферу старого Мухуса.

Двухэтажный Дом Фазиля Абдуловича из красного кирпича с балкончиком находится на ул. 4 Марта. Построен его дядей Ибрагимом в 1903 году.

«Обычно на балконе сидела тётя и, покуривая папиросу, переговаривалась через улицу с соседями – учила их жить», – так вспоминает о тёте Искандер, в рассказе «Детский сад». Речь шла о тете Фазиля прекрасной Султане Ибрагимовне.

До революции 1917 года при доме имелись конюшня, баня, отдельная кухня и пристройка для обслуги, задний двор до сих пор отделяет от города широкая стена, за которой некогда было табачное хранилище. В Сухуме этот дом называли «дом с розами».

Фазиль Абдулович Искандер (1929-2016) – прозаик, поэт, сценарист, родился в г. Сухуми, в семье бывшего владельца кирпичного завода, выходца из Ирана, перса по происхождению.

Дед, Ибрагим Искандер, иранец по происхождению, основал один из первых абхазских кирпичных заводов. Продукцией предприятия были застроены улицы города.

Мать писателя Лели Хасановна – абхазка, родом из поселка Чегем. В браке родились дочь Гюли и сыновья Фазиль и Фири. В 1938 году, когда Фазилю было девять лет, он остался без отца – того выслали в Иран, и больше они никогда не виделись.

Абдул Искандер был персидским подданным. Тех, кто вовремя не успел получить советское гражданство, отправляли на историческую родину. Воспитывался Фазиль Искандер родственниками матери-абхазки в селе Чегем Очамчирского района.

Окончив русскую школу в Абхазии с золотой медалью, он пытался поступить на философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, но в итоге стал студентом Библиотечного института в Москве, откуда после трёх лет обучения перевелся в Литературный институт им. А.М. Горького, который окончил в 1954 году. По окончании института, в 1954-1956 годах работал журналистом в Курске и Брянске.

Первые поэтические публикации Фазиля Искандера датированы 1952 годом в журнале «Литературная Абхазия». Первый рассказ был напечатан в 1956 г. в журнале «Пионер» (рассказ «Первое дело»).

В 1956 году стал редактором в абхазском отделении Госиздата. Там же, в Сухуми вышла первая книга стихов «Горные тропы» в 1957 году, в 1960-х годах начал печататься в журнале «Юность».

Прозу начал писать с 1962 года. С этого времени постоянно жил в Москве.