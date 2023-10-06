 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

Новости Пятница, 06 октября 2023 15:18
Оцените материал
(0 голосов)
СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. 31 год назад, 6 октября 1992 года абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами освободили всю Северо-Западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа абхазских войск.

Как пишет в своей книге «Грузино-абхазская война 1992-93 гг.» историк Валико Пачулия, противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы, в сторону Гечрипша. Затем одна его часть скрылась в ближайших лесах и селах, а другая, побросав оставшееся оружие, пересекла российско-абхазскую границу.

«В 6 ч. 40 мин. 6 октября 1992 года знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу. В результате победоносной Гагрской операции были разгромлены следующие грузинские части и подразделения: Дидгорский, Цхалтубский, Руставский, Кутаисский, 101-й Гагрский батальоны, а также элитные подразделения – «Мхедриони» (Дж.Иоселиани) и «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили).

В ходе сражений по освобождению Гагры и ее окрестностей абхазская сторона захватила 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов», – отмечается в книге.

«В результате Гагрской наступательной операции Абхазия вырвалась из грузинской блокады и получила возможность выхода сухопутным путем в Российскую Федерацию. Было развеяно существовавшее мнение мирового сообщества о бесплодности сопротивления малочисленного абхазского народа многомиллионной Грузии. У народа и руководства Абхазии появилась полная уверенность в окончательной победе над врагом», – пишет Валико Пачулия.

По его словам, «блестящая победа под Гагрой стала возможной, прежде всего, благодаря героизму и самоотверженности народа Абхазии, помощи наших братьев с Северного Кавказа: кабардинцев, чеченцев, осетин, черкесов, адыгейцев, абазин, карачаевцев, казаков Юга России, а также кавказской диаспоры Турции».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 06 октября 2023 15:24

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « УНИКАЛЬНЫЕ КНИГИ В ДАР МУЗЕЮ Д. ГУЛИА БЕСЛАН ЭШБА: МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БАСЛА БУДЕТ ОБОРУДОВАН ЛИФТОМ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.