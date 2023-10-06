СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ОТ ВОЙСК ГОССОВЕТА ГРУЗИИ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. 31 год назад, 6 октября 1992 года абхазские вооруженные формирования совместно с добровольческими отрядами освободили всю Северо-Западную часть Абхазии. Это была первая крупная победа абхазских войск.

Как пишет в своей книге «Грузино-абхазская война 1992-93 гг.» историк Валико Пачулия, противник бежал, бросая танки, вооружение и боеприпасы, в сторону Гечрипша. Затем одна его часть скрылась в ближайших лесах и селах, а другая, побросав оставшееся оружие, пересекла российско-абхазскую границу.

«В 6 ч. 40 мин. 6 октября 1992 года знамя Республики Абхазия взвилось на абхазо-российской границе по реке Псоу. В результате победоносной Гагрской операции были разгромлены следующие грузинские части и подразделения: Дидгорский, Цхалтубский, Руставский, Кутаисский, 101-й Гагрский батальоны, а также элитные подразделения – «Мхедриони» (Дж.Иоселиани) и «Тетри арциви» (Г. Каркарашвили).

В ходе сражений по освобождению Гагры и ее окрестностей абхазская сторона захватила 35 единиц боевой техники, десятки артиллерийских орудий, минометов, большое количество боеприпасов», – отмечается в книге.

«В результате Гагрской наступательной операции Абхазия вырвалась из грузинской блокады и получила возможность выхода сухопутным путем в Российскую Федерацию. Было развеяно существовавшее мнение мирового сообщества о бесплодности сопротивления малочисленного абхазского народа многомиллионной Грузии. У народа и руководства Абхазии появилась полная уверенность в окончательной победе над врагом», – пишет Валико Пачулия.

По его словам, «блестящая победа под Гагрой стала возможной, прежде всего, благодаря героизму и самоотверженности народа Абхазии, помощи наших братьев с Северного Кавказа: кабардинцев, чеченцев, осетин, черкесов, адыгейцев, абазин, карачаевцев, казаков Юга России, а также кавказской диаспоры Турции».