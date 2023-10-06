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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БАСЛА БУДЕТ ОБОРУДОВАН ЛИФТОМ

Новости Пятница, 06 октября 2023 15:25
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БЕСЛАН ЭШБА: МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БАСЛА БУДЕТ ОБОРУДОВАН ЛИФТОМ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба на очередном заседании комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Победы и 15-летия международного признания независимости Абхазии, которое проводил вице-президент Бадра Гунба, рассказал, что новый пешеходный мост через реку Басла будет оборудован лифтом для маломобильных групп.

«Так получилось, что изначально конструкция моста стала очень громоздкой. Бетонное сооружение выходило до линии набережной на этой стороне, т.е., конструкция доминировала бы над всем тем, что на этой части берега. Поэтому, посоветовавшись с архитекторами, со строителями, решили ее сократить – мы попросили сдвинуть лестницу. Об этом мы информировали и ранее. На установку лифта с двух сторон нужны подготовительные работы – не успели ко Дню Победы. Будет наружный лифт, антивандальный», – сообщил Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 06 октября 2023 15:27

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