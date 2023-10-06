Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. 16 октября на культурно-деловой площадке Гума в Сухуме пройдет выставка в честь Всемирного дня продовольствия, организованная проектным офисом ФАО ООН. В этот день темой мероприятия станет «Вода для жизни. Вода для продовольствия. Никто не должен остаться без внимания».

Выставка будет разделена на несколько важных зон с проведением лекций на актуальные темы и демонстрацией тематических стендов по следующим направлениям: развитие сельского хозяйства в районах Абхазии, возрождение эндемических сортов винограда, защита лесов Абхазии и молочное производство.

Мероприятие станет уникальной возможностью для посетителей поближе познакомиться с передовыми технологиями, применяемыми в сельском хозяйстве в Абхазии, бесплатно продегустировать винную и молочную продукцию, пообщаться с экспертами-агрономами и экологами и получить их рекомендации, а также лично пообщаться с участниками проектов ФАО и узнать больше об их опыте.

Специально для гостей выставки будет проведен мастер-класс по правильному процессу посадки семян для получения здоровых саженцев.

Особый фокус мероприятия будет направлен на сохранение воды ради благополучного продовольственного будущего.

В рамках мероприятия также пройдет ярмарка европейских сыров, вина и меда, на которой гости смогут попробовать и приобрести продукцию фермеров.

Выставка будет открыта для посещения 16 октября с 11:00 до 17:00.

По дополнительным вопросам обращаться по телефону: + 7 940 779 66 86