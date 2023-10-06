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Абхазия Информ

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФАО ООН ПРОВЕДЕТ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Новости Пятница, 06 октября 2023 15:31
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС ФАО ООН ПРОВЕДЕТ ТРЕНИНГИ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Проектный офис ФАО ООН в Сухуме совместно с Ассоциацией виноделов и виноградарей Абхазии анонсирует проведение тренингов по виноградарству 11 и 12 октября под руководством международного эксперта Жан Филиппа Роби в рамках проекта «Устойчивое виноградарство и защита эндемичных сортов в Абхазии».

Являясь директором международного общества виноградарства и энологии и обладая уникальным многолетним опытом, Жан Филипп Роби проведет лекции, которые охватят следующие важные темы: уход за почвой и внесение удобрений, определение даты сбора урожая для каждого сорта винограда и понятие о терруаре.

Обучение будет разделено на два дня с выездной практической частью в первый день.

Участие в тренинге бесплатное и требует необходимой предварительной записи.

Для записи и по всем дополнительным вопросам обращайтесь по номеру +7940 772 42 35 с 9:00 до 18:00 каждый день, кроме воскресенья.

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