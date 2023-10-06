ЗАСЕДАНИЕ СОВБЕЗА
Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел заседание Совета безопасности в ходе которого обсуждались вопросы внутренней и внешней политики.
В заседании Совбеза участвовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопуа, начальник ГСО Дмитрий Дбар, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр внутренних дел Роберт Киут, председатель СГБ Темур Ахиба и глава Администрации Сухума Беслан Эшба.
Об этом сообщает сайт президента Абхазии.