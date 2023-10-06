Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Нестор Гадлия вышел в финал первенства мира по тайскому боксу. На мировом первенстве в Турции он выиграл полуфинальный поединок.

«Для нас это уже победа, так как за время появления Федерации тайского бокса Абхазии БК «Георгий Победоносец» это первый спортсмен, который отобрался на первенство мира. Тайский бокс признан олимпийским видом спорта. Осталось забрать золото и привезти его в Абхазию», – сказал президент Федерации тайского бокса РА Теймураз Гергедава.