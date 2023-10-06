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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСЕЕМ САЗАНОВЫМ

Новости Пятница, 06 октября 2023 16:17
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С АЛЕКСЕЕМ САЗАНОВЫМ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и статс-секретарь – заместитель министра финансов России Алексей Сазанов, находящийся с рабочим визитом в Абхазии, обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Во встрече принял участие вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба.

Алексей Сазанов высоко оценил взаимодействие финансовых ведомств двух стран, отметив при этом, что стороны работают над совершенствованием совместной работы.

В ходе этого визита обсуждался проект абхазо-российского межправительственного Соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 06 октября 2023 16:19

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