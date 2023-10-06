В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «VISIT APSNY»
Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия информирует всех заинтересованных лиц:
С 13 по 18 октября в Абхазии, в Сухуме пройдет IV Международный туристический форум «VISIT APSNY», организатором которого выступит некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма».
Все заинтересованные в туристическом форуме «VISIT APSNY», могут подтвердить свое участие по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по номеру телефона +79407133388