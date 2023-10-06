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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «VISIT APSNY»

Новости Пятница, 06 октября 2023 17:00
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «VISIT APSNY»

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия информирует всех заинтересованных лиц:

С 13 по 18 октября в Абхазии, в Сухуме пройдет IV Международный туристический форум «VISIT APSNY», организатором которого выступит некоммерческое партнерство «Абхазский союз туризма».

Все заинтересованные в туристическом форуме «VISIT APSNY», могут подтвердить свое участие по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или по номеру телефона +79407133388

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 06 октября 2023 17:02

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