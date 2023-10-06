В АБХАЗИИ ПОКАЖУТ ОПЕРУ П. И. ЧАЙКОВСКОГО «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. В 2024 году исполнится 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В честь празднования юбилея в Абхазии пройдут различные мероприятия. В частности, на сцене РУСДРАМа им. Ф. Искандера поставят оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Об этом в интервью «Абхазия-Информ» сказал оперный певец Саид Гобечия (баритон), находящийся на отдыхе в родном городе Гагра.

Опера будет включена в программу ежегодного проекта Саида Гобечия «Grand Opera Gala».

Благотворительный проект «Grand Opera Gala» Саида Гобечия создавался как проект молодых оперных исполнителей. Это один из немногих проектов, который собирает много молодых музыкантов классического пения.

«Я считаю, что это очень важное событие для культуры Абхазии. Во-первых, оно объединяет абхазских певцов. Во-вторых, в Абхазию приглашается известный в мире образцово-показательный симфонический оркестр Росгвардии. Оркестр приедет сюда не за счет средств Министерства культуры Абхазии. Хотя, безусловно, Минкульт поддерживает наше детище, но проект «Grand Opera Gala» скажем так, «несет себя сам», – подчеркнул собеседник агентства.

Саид Гобечия отметил роль РФ в реализации задуманного им проекта в Абхазии. По словам певца, привезти целый оркестр из Москвы в Сухум весьма сложное и дорогостоящее удовольствие, требующее значительных финансовых затрат.

«Нам помогают некоторые лица, которых я не хотел бы называть, а также Росавиация, которая предоставляет борт для доставки в Адлер оркестра Росгвардии. Мы признательны всем людям, благодаря которым на протяжении семи лет осуществляется проект «Grand Opera Gala». Мы благодарны всем, кто способствует проведению в Абхазии фестиваля такого уровня», – сказал оперный певец.

В Абхазии в рамках проекта осуществляются оперные постановки, проводятся благотворительные концерты в Пицундском храме и многое другое.

16 августа 2019 г. в Сухуме, в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в рамках проекта «Grand Opera Gala» публике показали комическую оперу итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале».

23 августа 2022 г. на сцене РУСДРАма впервые в истории Абхазии в полном объеме была представлена знаменитая опера Джакомо Пуччини «Богема».

К сожалению, в 2023 году оперный фестиваль провести не удалось по ряду объективных причин. Однако, в следующем 2024 году проект «Grand Opera Gala» будет посвящен важной дате 225-летию А.С. Пушкина.

В опере «Евгений Онегин» на сцене РУСДРАМа вместе с абхазскими певцами выступят и приглашенные артисты Мариинского театра. В опере будет занята и Государственная хоровая капелла Абхазии под управлением Нодара Чанба.

Оперный певец из Абхазии Саид Гобечия (баритон) в 2008 году окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных в Москве. Затем он поступил в Венский университет музыки и исполнительского искусства (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien). Гобечия – магистром искусств.

В 2022 году Гобечия занял первое место на конкурсе в честь дирижера Тулио Серафина в рамках фестиваля «Festival Vicenza in Lirica», который проходил в итальянском городе Виченце.

Контракт с театром «Олимпико» в г. Виченце дал ему возможность исполнять одну из главных партий в опере Моцарта «Cosi fan tutte» («Так поступают все женщины»).

Гобечия также удостоился специального приза от кастинг-директора Пуччиниевского фестиваля «Festival Pucciniano di Torre del Lago».

В сентябре Саид Гобечия пел в оперных спектаклях в Вене.

В октябре он будет участвовать в одном из концертов в Италии.