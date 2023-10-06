В СУХУМЕ ОТКРОЮТ ПАМЯТНУЮ ДОСКУ НА МЕСТЕ ГИБЕЛИ АНДРЕЯ СОЛОВЬЕВА

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. В субботу 7 октября состоится открытие памятной доски на месте гибели Героя Абхазии, фотокорреспондента ИТАР-ТАСС Андрея Соловьева, убитого выстрелом грузинского снайпера 27 сентября 1993 года, во время боев по освобождению здания Совета Министров Абхазии у перекрестка улиц Кирова и Сахарова (ныне В.Г.Ардзинба и В.Г. Аршба).

Для участия в церемонии открытия памятной доски в Абхазию прибудет руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. Церемония состоится в 11:00. по ул. Аршба, № 53.

Андрей Соловьев – один из самых ярких фотожурналистов России. Он освещал многие вооруженные конфликты бывшего СССР – в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии.

Фотографии, сделанные Андреем Соловьевым во время Отечественной войны народа Абхазии на Гумистинском и Восточном фронтах вошли в золотой фонд военной хроники.

7 октября Андрею Соловьеву исполнилось бы 70 лет.

Проект увековечивания памяти фотографа Андрея Соловьева реализуется Союзом журналистов Абхазии, администрацией г. Сухум и представительством Россотрудничества в Абхазии.