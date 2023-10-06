В МВД ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПО БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Роберт Киут провел встречу с делегацией Управления по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков синтетического происхождения и прекурсоров Главного управления наркоконтроля и управления международного сотрудничества МВД России.

Во встрече с абхазской стороны также приняли участие первый замминистра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания.

Российскую делегацию возглавил начальник Управления Александр Пономаренко, при участии представителей Управления международного сотрудничества и Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России, а также представитель МВД России в Абхазии Сергей Голенков.

Открывая встречу, Роберт Киут подчеркнул, что наркомания представляет прямую и явную угрозу здоровью не только отдельной личности, но и общества в целом.

Проблема распространения наркомании среди молодежи в Республике Абхазия остается насущной. Как отметил начальник Управления ГУНК МВД России Александр Пономаренко, взаимодействие в данной сфере российской и абхазской сторон является одним из ключевых направлений.

Наркотики – это медленная деградация и смерть. В этом их особая опасность, подчеркнул Роберт Киут. Он также добавил, что наркомания как в Абхазии, так и в мире стремительно молодеет.

По итогам встречи были достигнуты договоренности по повышению эффективности взаимодействия. Также стороны наметили проект комплекса совместных мероприятий.

Начальнику управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) МВД РА полковнику милиции Астамуру Пачалия российские коллеги вручили медаль «30 лет подразделениям по контролю за оборотом наркотиков».

Памятными подарками также награждены министр Роберт Киут, первый замминистра Руслан Ажиб, и Инал Маршания.

Об этом сообщает сайт МВД.