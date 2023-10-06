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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ МВД ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ КРИПТОФЕРМЫ

Новости Пятница, 06 октября 2023 23:08
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СОТРУДНИКАМИ МВД ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ КРИПТОФЕРМЫ

Сухум. 6 октября 2023. Абхазия-Информ. В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в Сухуме по ул. Назадзе, на территории бывшей табачной фабрики, сотрудниками УЭБиПК МВД совместно с Госкомитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору, выявлена действующая майнгферма.

На момент проведения проверки, к электроснабжению были подключены 146 аппаратов по добыче криптовалюты. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 292 кВ/час.

В отношении владельца оборудования Аршба Таира Владимировича, жителя села Звандрипш Гудаутского района составлен протокол об административном нарушении Аппараты по добыче криптовалюты изъяты и помещены на склад временного хранения.

Ранее в результате проверки ангаров в пос. Бзыбь Гагрского района, обнаружены 51 действующий аппарат по добыче криптовалюты. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 110 кВ/час. Аппараты изъяты и помещены на склад временного хранения.

Их владелец Аристава Астамур Херсонович, житель села Отхара Гудаутского района привлечен к административной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 06 октября 2023 23:16

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