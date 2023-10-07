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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ

Новости Суббота, 07 октября 2023 16:45
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ НАХОДИТСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В МОСКВЕ

Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания находится с рабочим визитом в Москве. В ходе визита глава государства посетил Российский экспортный центр, где состоялась встреча с генеральным директором Российского экспортного центра Вероникой Никишиной.

Сегодня же Российский экспортный центр и Республика Абхазия подписали меморандум о взаимопонимании, который определяет основные направления, формы и условия сотрудничества в области укрепления торговых и экономических отношений России и Абхазии.

Свои подписи под документом 7 октября в Москве поставили гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

«Мы видим взаимный интерес бизнеса России и Абхазии и настроены на эффективное сотрудничество над такими значимыми направлениями, как развитие агропромышленного комплекса, улучшение городской среды и модернизация транспортной инфраструктуры в республике. Российские компании готовы участвовать в этих проектах, а Группа РЭЦ – сопровождать их и поддерживать всеми инструментами, которые у нас есть», – подчеркнула Вероника Никишина.

«Россия остается для Абхазии партнером номер один, но, безусловно, потенциал нашего сотрудничества еще предстоит раскрывать. Уверен, более тесное взаимодействие с Российским экспортным центром позволит укрепить торгово-экономические отношения между нашими странами и поможет бизнесу найти новые точки соприкосновения и взаимовыгодные партнерства», – отметил Аслан Бжания.

«Уверена, меморандум даст начало новому этапу сотрудничества между Абхазией и Россией и наши договоренности позволят нам оказать всестороннюю поддержку компаниям обеих стран для достижения конкретных результатов», –Кристина Озган.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 07 октября 2023 16:51

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