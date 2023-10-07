АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С АБХАЗСКИМИ СТУДЕНТАМИ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ

Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. В ходе визита в столицу Российской Федерации глава государства встретился с абхазскими студентами, обучающимися в различных высших учебных заведениях Москвы. На встречу, прошедшую в конференц-зале Президент-отеля, собралось более 150 студентов из различных ВУЗов. Открывая встречу, Аслан Бжания отметил, что студенты представляют в столице России Республику Абхазия, и от результатов их учебы и достижений будет складываться мнение об Абхазии.

«Сегодня, в Москве, вы представляете независимое, суверенное государство – Республику Абхазия. Вы представляете абхазский народ. Именно по тому, как вы будете учиться, как будете вести себя и чего добьетесь в своем повседневном труде во многом будут судить и о нашей Родине – Абхазии. Обучаясь в лучших московских ВУЗах, вы получите глубокие знания, которые помогут развивать Абхазию, когда вы вернетесь домой», – сказал президент.

Далее, глава государства ознакомил студентов с основными приоритетами в области государственного строительства. Проведя небольшой экскурс в историю Абхазии, Аслан Бжания заострил внимание студентов на важнейшем вопросе – смысле существования абхазского государства.

«Дорогие студенты! С этих самых пор и по сегодняшний день перед нами стоит важнейший вопрос, ответ на который определяет действия каждого из нас, от студента первого курса до президента: а зачем нам государство, тем более – такой ценой? Ответ на этот вопрос одновременно простой и сложный – государство это инструмент, посредством которого у абхазского этноса, у абхазского народа появляется гарантия сохранения и развития. Это наш дом. Судьба бездомных незавидна», – подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, насколько сложным является процесс государственного строительства в условиях современного глобально связанного мироустройства.

«Абхазия одной из первых на постсоветском пространстве познала политику отмены – когда нашей страны нет в списке стран – членов ООН, когда нет своего доменного имени и телефонного кода, нет возможности использовать банковские, таможенные или авиационные коды и многое другое, что делает межгосударственные и экономические взаимодействия столь быстрыми, удобными и главное – менее затратными. Но мы смогли выстоять, мы сумели возместить часть отсутствующих механизмов, используя возможности наших союзников, братской Великой России», – отметил Аслан Бжания.

Президент рассказал студентам о методике выбора стратегии государственного строительства, в частности, он подчеркнул важность сохранения имеющихся невозобновляемых ресурсов, и приоритетность развития человеческого капитала. «Правильным подходом будет разделение имеющихся ресурсов на исчерпаемые и возобновляемые. При таком подходе все исчерпаемые природные ресурсы являются самым дефицитным видом ресурсов, ввиду их конечности и невозможности нахождения альтернативы. Дефицитный, легко растрачиваемый, но при этом востребованный ресурс должен быть национальным резервом, если хотите, неприкосновенным запасом на случай самых плохих времен. Самым желанным же ресурсом должен быть создаваемый человеческими усилиями, интеллектом и трудом», – подчеркнул резидент.

Аслан Бжания сообщил студентам о необходимости повышения эффективности работы государственного аппарата, смещения вектора его работы в сторону предоставления услуг гражданам, национальной экономике, инвесторам. При этом, важнейшей составляющей работы в области государственного строительства, по мнению президента, является соблюдение уникальных особенностей абхазского народа.

«Абхазское общество имеет свои ярко выраженные культурные отличительные черты, среди которых исторически сформировавшиеся демократические традиции, особое отношение к природе, земле. Это не только политический или экономический фактор. Это образ жизни нашего народа», – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что в сформированном им составе правительства есть немало молодых людей, совсем недавно сидевших на студенческой скамье, выразив уверенность, что совсем скоро некоторые сидящие в аудитории студенты пополнят состав правительства в ближайшем будущем.

Завершая встречу, президент анонсировал создание специализированного Центра подготовки национальных управленческих кадров. Аслан Бжания отметил, что уже есть конкретные предложения по его формированию. В частности, в Совет предлагается включить руководителей соответствующих министерств и ведомств, руководителей высших учебных заведений, успешных бизнесменов, представителей общественных организаций и гражданского общества.

«Наша задача – совместить достижения российской модели подготовки управленческих кадров, большой опыт различных образовательных площадок, которые мы видим в последние десятилетия в России, с задачами учёта национальной специфики, особенностей социальной психологии, экономических условий Абхазии. Для этого необходимо глубокое изучение истории государства и права Абхазии, абхазского языка, культуры и традиций нашего многонационального народа, особенностей уклада и образа жизни», – сказал Аслан Бжания.

Президент напомнил о том, что главной задачей для всех, от президента до студента, является сохранение суверенного независимого Абхазского государства, как гарантии существования абхазского этноса и абхазского народа.

Встреча продолжилась в формате прямой дискуссии, во время которой студенты имели возможность задавать вопросы главе государства.

Во встрече приняли участие руководитель Администрации президент Абесалом Кварчия, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициниа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр просвещения Инал Габлия, министр здравоохранения Эдуард Бутба и министр юстиции Анри Барциц.

Об этом сообщает сайт президента.