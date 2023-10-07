БАДРА ГУНБА ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ГОСКОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. Под председательством вице-президента Бадры Гунба прошло очередное заседание Государственной комиссии по подготовке плана мероприятий по празднованию 30-летия Победы и Независимости и 15-летия международного признания независимости Республики Абхазия. Члены Госкомиссии в рамках заседания подвели итоги проведения праздничных юбилейных мероприятий.

Бадра Гунба сообщил членам комиссии, что все мероприятия в рамках поставленных перед комиссией задач проходили под непосредственным контролем президента Аслана Бжания. Также он поблагодарил всех членов комиссии за проделанную масштабную организационную работу: «В рамках деятельности комиссии было проведено более сотни различных мероприятий по всей Абхазии, в которых было задействовано более 3 тыс. человек, каждый из которых сделал все от него зависящее для достойного проведения торжеств».

Вице-президент также отметил особую консолидацию абхазского народа в этот день. Было отрадно видеть среди участников торжеств большое количество добровольцев и членов их семей, которые также приняли участие в прохождении парада.

Директор АГТРК Ирина Агрба положительно отозвалась об организации подготовки к 30-летию Дня Победы и Независимости. Ирина Агрба отметила, что ко Дню Победы удалось сделать репортажи с теми из участников войны, которые ранее «оставались в тени».

«Мы привыкли на протяжении 30 лет говорить об одних и тех же людях, чьи заслуги перед Отечеством, конечно, велики, но в этом году наш народ увидел и новых героев войны», – сообщила директор АТ.

И. Агрба поблагодарила вице-президента за помощь телеканалу в организации съемочного процесса.

«Благодаря Вам к нам на помощь прибыли профессионалы – сотрудники ведущих каналов России, которые помогали нашим операторам во время съемок парада Победы», – сказала она.

Президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа также поблагодарил участников комиссии за проделанную работу.

«Я принимал участие во многих заседаниях и комиссиях, но никогда не видел, чтобы работа была настолько слаженной и было такое взаимопонимание, как здесь», – сказал он.

Глава АбИГИ Арда Ашуба рассказал, что накануне был проведен круглый стол с турецкой диаспорой в Этнопарке.

«Нашим соотечественникам из Турции были представлены новые фильмы военной тематики, песни, стихотворения. Много говорили по душам, выступали старейшины, вспоминали героев фронта», – сказал он.

На встрече неоднократно прозвучали слова благодарности в адрес министра финансов Владимира Делба за эффективную работу ведомства и содействие в своевременной реализации всех запланированных проектов и мероприятий к праздничным датам.

Министр финансов Владимир Делба, в свою очередь, поблагодарил всех за качественную работу и в очередной раз рассказал о порядке разовых выплат: «Единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей получат все семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии в 1992-93гг. На эти цели из бюджета Пенсионного фонда было выделено 27, 8 млн рублей», – пояснил он.

Также, по его словам, адресную поддержку со стороны государства, по распоряжению президента, получили женщины-инвалиды участницы войны, а также ветеранские ассоциации республики.

«По инициативе президента, приуроченной к юбилейной дате, с 1 января 2024 года будет осуществлена надбавка к выплатам на твердую сумму в размере 2 тыс. рублей всем категориям ветеранов-инвалидов», – подытожил он.

В ходе совещания также были высказаны и некоторые замечания. Так, по мнению директора «Абаза-ТВ» Руслана Хашиг, если бы подготовка к юбилею Победы началась еще раньше, то возможно было бы реализовать большее количество проектов.

Завершая заседание комиссии, Бадра Гунба сказал, что первой обязанностью каждого члена комиссии является создание достойных условий празднования важнейших исторических дат для наших ветеранов, семей погибших воинов и народа Абхазии в целом. Работа Комиссии продолжается, и в ближайшее время будут проведены и другие мероприятия в рамках поставленных перед комиссией задач.

Завершая заседание, вице-президент вручил всем членам Государственной комиссии памятные сувениры и альбомы, выпущенные к 30-летию Дня Победы и Независимости и 15-летию Международного признания независимости Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.