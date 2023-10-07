ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Своей многолетней деятельностью во главе Российского государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников, народов ближнего и дальнего зарубежья. Под Вашим прагматичным руководством Российская Федерация уверенно движется по пути укрепления справедливого, многополярного мироустройства.

Высоко ценим Ваш личный вклад в признание Российской Федерацией государственной независимости Республики Абхазия, ее всемерную поддержку, формирование стратегического партнёрства и союзничества между нашими странами. Республика Абхазия приветствует инициативы Российской Федерации по формированию новой архитектуры безопасности, базирующейся на неукоснительном соблюдении уважительного отношения к суверенитету, равноправному и открытому диалогу государств.

Пользуясь случаем, хочу выразить слова признательности и благодарности за внимание и оказанную Вами поддержку в решении важнейших проблем Республики Абхазия, во время нашей встречи 4 октября. Буду рад продолжению нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам абхазско-российских отношений.

От души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, доброго здоровья, благополучия и успехов».