НАУЧИТЬСЯ БОЛЕЕ ОБОСНОВАНО ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ
Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. В Очамчыре в средней школе № 2 им. Ф.Х. Эшба на площадке SmART Class состоялась презентация проекта «Pro-возможности» молодежной организации «IQan». Презентация была посвящена анализу интересов, способностей и возможностей для эффективного выбора профессии. В рамках презентации ребята узнали о целях, задачах и планируемых мероприятиях, задали вопросы.
В мероприятии приняли участие представители Отдела Образования Администрации Очамчырского района, учащиеся 9-11 классов и учительский состав школы.
Участники встречи выразили готовность к сотрудничеству и поздравили организаторов с запуском проекта.
Инициатива поддержана в рамках проекта «EU4Dialogue», осуществляется при финансовой поддержке ПРООН И ЕС.
Более 5 лет Общественная организация «IQan» (Я могу) в Очамчыре занимается развитием интеллектуально-творческого потенциала молодежи и за все это время реализовали много полезных проектов, сказал «Абхазия-Информ» председатель организации Матэ Цквитария.
«Мы придумали название организации «IQan», это неологизм. I can переводится «Я могу», но мы переделали первые две заглавные буквы IQ – коэффициент интеллекта. Наша деятельность открыта, прозрачна для широкой аудитории и освещается абхазскими СМИ, в частности в сюжетах АТ и Абаза ТВ», – сообщил Матэ Цевитария.
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