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Абхазия Информ

ГОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПЕРЕДАЛИ МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

Новости Суббота, 07 октября 2023 18:00
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ГОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПЕРЕДАЛИ МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС

Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. В Горской средней школе № 10 им. Нестора Лакоба прошла церемония передачи мобильного лабораторного комплекса по физике и биологии, а также компьютерного оборудования от правительства Москвы. Оборудование приобретено Департаментом внешнеэкономических и международных связей города Москвы.

Как рассказал заместитель главы Администрации города Сухум Леон Кварчия, подобная акция стала возможна в развитие соглашения между правительством Москвы и Администрацией города Сухум, которое было подписано в июле нынешнего года.

«Хочу поблагодарить правительство города Москвы в лице руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергея Евгеньевича Черёмина и всей его команды, а также весь коллектив Дома Москвы, который здесь непосредственно на месте занимался всей этой работой. В свое время Администрация города Сухум подготовила запрос того, какое оборудование в первую очередь необходимо для общеобразовательной школы № 10. На этом этапе мы получили лабораторное оборудование, чуть позже будут еще другие виды оборудования, необходимого для обучения детей. Самое важное, что нынешнее мероприятие позволит поднять образовательный процесс на качественно новый уровень, в соответствии со всеми современными требованиями. Я уверен, что для детей и учителей это будет большим подспорьем в образовательном процессе. Я уверен, что у нас будут реализованы еще и другие мероприятия не только в сфере образования, но и в сфере здравоохранения, в сфере развития экономики, транспорта, архитектуры, градостроительства, потому что эти мероприятия предусмотрены подписанным соглашением Правительством Москвы и Администрацией города Сухум», – сказал Леон Кварчия.

Учитель физики Лаура Кварчия отметила, мобильные лабораторные комплексы (МЛК) будет удобно использовать как ученикам, так и педагогам.

«Современная школа предполагает наличие современного технического оборудования, которое необходимо в наших средних школах. Данные модули рассчитаны на то, что их можно перемещать из класса в класс. Модуль насыщен, все разложено по контейнерам, что удобно для педагогов. По разным темам можно выбирать оборудование и составлять лабораторные работы. Хочется отметить, что в контейнерах лежат пластмассовые предметы, не стеклянные, что увеличивает технику безопасности. То есть повреждений стекла тут не будет, и дети свободно смогут пользоваться приборы, мензурки, колбочки. Также здесь много технических средств, которые можно использовать многократно, создавать электрические цепи, проводить опыты», – сказала педагог.

Полнофункциональный мобильный комплекс в первую очередь – это мобильная база, позволяющая легко трансформировать любой учебный школьный кабинет в лабораторию по изучению физики и биологии. Комплексы включают лабораторные приборы, инструменты, цифровое измерительное оборудование, интерактивные образовательные ресурсы, мультимедийные и тестовые материалы, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга для проведения экспериментов и наблюдений по школьной программе.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 07 октября 2023 18:12

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