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Абхазия Информ

ДВИЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА № 2 «МАЯК-ТХУБУН» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО

Новости Суббота, 07 октября 2023 18:12
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ДВИЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА № 2 «МАЯК-ТХУБУН» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО

Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. Движение троллейбуса № 2 «Маяк-Тхубун» временно приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Ардзинба. В Департаменте экономики и транспорта Администрации г. Сухум уточнили, что троллейбусы на Маяк не будут ездить еще три недели.

По улице Ардзинба (перед Республиканским стадионом и ниже) столичные коммунальщики, которые уже поменяли водопроводные трубы, прочистили канализационные трубы, и ведут работы по замене ливневок и будут укладывать новый асфальт, надеются уложиться в три недели.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Суббота, 07 октября 2023 18:14

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