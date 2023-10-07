ДВИЖЕНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСА № 2 «МАЯК-ТХУБУН» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНО
Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. Движение троллейбуса № 2 «Маяк-Тхубун» временно приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Ардзинба. В Департаменте экономики и транспорта Администрации г. Сухум уточнили, что троллейбусы на Маяк не будут ездить еще три недели.
По улице Ардзинба (перед Республиканским стадионом и ниже) столичные коммунальщики, которые уже поменяли водопроводные трубы, прочистили канализационные трубы, и ведут работы по замене ливневок и будут укладывать новый асфальт, надеются уложиться в три недели.
Об этом сообщает сайт столицы.
Последнее от Super User
- В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ПАМЯТЬ ОБ АНДРЕЕ СОЛОВЬЕВЕ
- ГОРСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ ПЕРЕДАЛИ МОБИЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС
- В СУХУМЕ ПРОШЛИ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО ТЕННИСУ
- НЕСТОР ГАДЛИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
- НАУЧИТЬСЯ БОЛЕЕ ОБОСНОВАНО ВЫБИРАТЬ ПРОФЕССИЮ