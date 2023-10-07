Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. Движение троллейбуса № 2 «Маяк-Тхубун» временно приостановлено в связи с ремонтно-восстановительными работами по улице Ардзинба. В Департаменте экономики и транспорта Администрации г. Сухум уточнили, что троллейбусы на Маяк не будут ездить еще три недели.