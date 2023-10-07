В СУХУМЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ В ПАМЯТЬ ОБ АНДРЕЕ СОЛОВЬЕВЕ

Сухум. 7 октября 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме открыли мемориальную доску в память о фотокорреспонденте ТАСС, Герое Абхазии Андрее Соловьеве. 7 октября, в день, когда герою исполнилось бы 70 лет, памятную доску установили на фасаде дома по ул. Аршба, 53 – на месте гибели Андрея Соловьева.

На церемонию открытия пришли вице-президент Бадра Гунба, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин, замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе, руководитель представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Федотов, руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов, а также абхазские коллеги Андрея Соловьева, общественность столицы.

Белое полотно с доски сняли председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг и руководитель редакции региональных новостей ТАСС Андрей Цицинов. Представитель Абхазской православной церкви о. Давид Гвазава окропил мемориал святой водой.

Председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг, обращаясь к участникам памятного мероприятия, отметил, что Андрей Соловьев как никто другой смог передать дух защитников Абхазии.

«Мне как журналисту очень гордо, что мы имеем дело с таким великим мастером. Что для нашей истории он оставил такие великие произведения, в которых отражены и боль, и трагедия, и героизм, и гуманизм наших защитником отечества. Мы очень благодарны его памяти. И второй год при переиздании фотоальбома «Абхазия» в сборник входят его труды. Это говорит об уровне его работ. Мы благодарны ИТАР-ТАСС за продолжение сотрудничества с Абхазией. За кадры, которые нам передали. Это станет достоянием и экспонатами музея боевой Славы», – сказал он.

Хашиг рассказал, что проект установки мемориальной доски решила профинансировать Администрация города Сухума, несмотря на то, что и ТАСС, и посольство России в Абхазии, и Россотрудничество высказывали свои пожелания о финансировании.

Замглавы Администрации Сухума Автандил Сурманидзе отметил, что военный фотокорреспондент Андрей Соловьев зафиксировал уникальные кадры, ставшие документальной, правдивой хроникой событий Отечественной войны.

«За 30 минут до освобождения Сухума, 27 сентября 1993 года, от выстрела грузинского снайпера погиб Андрей Борисович Соловьев. Когда началась война в Абхазии, по зову сердца приехал в республику, стал военным фотокорреспондентом. Пока мы живы, будем помнить о нем. А открытие мемориальной доски в Сухуме увековечит память и станет примером подрастающей молодежи, детям. Спасибо всем, кто поддержал идею установки памятной доски», – сказал Сурманидзе.

Андрей Соловьев – один из самых ярких фотожурналистов России, который получил мировую известность благодаря своему бесстрашию. В 1990-е годы он освещал многие вооруженные конфликты бывшего Союза – в Нагорном Карабахе, Приднестровье и Абхазии. Когда началась Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов, Соловьев практически с первых дней встал в ряды военных журналистов, освещал все наступления абхазских войск. Снимки, сделанные на Ануаа-рху в Очамчырском районе и в день освобождения Сухума, вошли в золотой фонд военной хроники.

Об этом сообщает сайт столицы.