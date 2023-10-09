ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ПОСЕТИТ С ОДНОДНЕВНЫМ ВИЗИТОМ БАШКОРТОСТАН

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. 11 октября 2023 г. президент Республики Абхазия Аслан Бжания посетит с однодневным визитом Республику Башкортостан. В ходе визита президент примет участие в торжествах, посвященных Дню Республики Башкортостан.

Аслан Бжания также примет участие в церемонии закладки первого камня на месте возведения колоннады в Уфе на набережной реки Белая, точной копии колоннады на набережной Сухума.

Решение о строительстве колоннады как символа дружбы башкирского и абхазского народов было принято главой Башкортостана Радием Хабировым во время визита в Абхазию 30 сентября для участия в торжествах, посвященных Дню Победы и Независимости.

Об этом сообщает сайт главы государства.