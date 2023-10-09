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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Новости Понедельник, 09 октября 2023 19:16
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В АБХАЗИИ НАЧАЛСЯ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года, № 3498-с-V, «Об обороне», от 4 января 2006 года, № 1224-с-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 23 сентября 2023 года «О призыве на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» в Абхазии начался осенний призыв в армию.

В соответствии с Указом с 1 октября на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу.

В мероприятиях, связанных с призывной компанией принимают участие главы администраций городов и районов Республики Абхазия, Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки.

Министерством обороны Республики Абхазия осуществляется общее руководство и контроль за проведением мероприятий, связанных с призывом на действительную военную службу граждан Республики Абхазия. 

Осенний призыв на действительную военную службу заканчивается 31 декабря 2023 года

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 09 октября 2023 19:19

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