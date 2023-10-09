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Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БАШАРУ АСАДУ

Новости Понедельник, 09 октября 2023 19:20
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АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ БАШАРУ АСАДУ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду в связи с терактом в Хомсе,

В тексте соболезнования сказано:

«Ваше Превосходительство!

Примите самые искренние соболезнования в связи с последствиями террористической атаки на военное училище в сирийском городе Хомс 5 октября 2023 года.

В Республике Абхазия решительно осуждают авторов и исполнителей этого чудовищного преступления, отнявшего жизни молодых людей, вставших на путь защиты своей Родины, а также мирных граждан, среди которых женщины и безвинные дети.

От имени народа Абхазии и от себя лично выражаю слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, желаю скорейшего исцеления раненым, а всему братскому сирийскому народу – установления скорейшего прочного мира и благоденствия».

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 09 октября 2023 19:22

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