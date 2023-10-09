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Абхазия Информ

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСФЕРОВ

Новости Понедельник, 09 октября 2023 19:22
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА ВОДИТЕЛЯМ ТРАНСФЕРОВ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. Министр туризма Теймураз Хишба вручил благодарственные письма водителям трансферов Национальной туристической компании за организацию транспортного обслуживания во время стихийного бедствия в Гагрском районе.

Вручая грамоты, министр сказал: «Летом наша республика столкнулась с рядом больших проблем, связанных со стихией. При этом каждый из нас делал все, что мог, чтобы преодолеть их. Особенно пострадал Гагрский район, где было подтоплено более 1100 домов. Более всего пострадали села Лдзаа и Псахара. В связи с обильными осадками размыло участки железной дороги, было прервано движение поездов. В этих условиях водители трансферов НТК совместно с АЖД, перевезли более 3000 человек. Это большая нагрузка. Ваш вклад в общее дело неоценим».

Благодарственные грамоты были вручены Руслану Цушба, Мирабу Хагба, Зурабу Цушба, Павлу Пхазария, Ремзи Кардия, Джуме Дзкуя, Алмысхану Анталава, Эдгару Айба и Тимуру Авидзба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Понедельник, 09 октября 2023 19:23

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