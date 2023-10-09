ДАНИЛ ДОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В АДЫГЕЕ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. Данил Допуа стал победителем открытого турнира по вольной борьбе среди юношей памяти Мурата Беретаря и Шамиля Шумена. Турнир прошел 8 октября в городе Адыгейске Республики Адыгея. В нем приняли участие более 180 спортсменов из Абхазии, Адыгеи, Ставропольского края и 10 команд Краснодарского края.