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Абхазия Информ

ДАНИЛ ДОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В АДЫГЕЕ

Новости Понедельник, 09 октября 2023 19:23
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ДАНИЛ ДОПУА – ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ В АДЫГЕЕ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. Данил Допуа стал победителем открытого турнира по вольной борьбе среди юношей памяти Мурата Беретаря и Шамиля Шумена. Турнир прошел 8 октября в городе Адыгейске Республики Адыгея. В нем приняли участие более 180 спортсменов из Абхазии, Адыгеи, Ставропольского края и 10 команд Краснодарского края.

Данил выступал в весовой категории 50 кг.

Тренирует спортсмена Мераб Хашба.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 09 октября 2023 19:26

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