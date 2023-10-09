БОКСЕРЫ СУХУМСКОЙ КОМАНДЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. В г. Пицунда прошёл XXIX Международный турнир по боксу среди юниоров и юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2014 г.р., посвященный памяти МС СССР, Кавалера Ордена Леона Георгия Константиновича Блаб. В турнире приняли участие около 300 спортсменов со всех городов и районов Абхазии, а также с Иркутской области, Чеченской Республики, Московской области, КЧР, Ростовской области, Краснодарского края, ЛНР и Южной Осетии.