БОКСЕРЫ СУХУМСКОЙ КОМАНДЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕМЬ ЗОЛОТЫХ МЕДАЛЕЙ
Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. В г. Пицунда прошёл XXIX Международный турнир по боксу среди юниоров и юношей 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010, 2011-2014 г.р., посвященный памяти МС СССР, Кавалера Ордена Леона Георгия Константиновича Блаб. В турнире приняли участие около 300 спортсменов со всех городов и районов Абхазии, а также с Иркутской области, Чеченской Республики, Московской области, КЧР, Ростовской области, Краснодарского края, ЛНР и Южной Осетии.
Сухум представляли спортсмены секции бокса Управления по делам молодежи и спорта Администрации столицы.
По результатам турнирной таблицы призовые места среди боксеров управления распределились следующим образом:
1-е место: Хиба Эраст в вес/кт. 40 кг, Саакян Сумбат в вес/кт. 34 кг, Саакян Артур в вес/кт. 40 кг, Хурхумал Инал в вес/кт. 52 кг, Логуа Артем в вес/кт. 52 кг, Лагвилава Леон в вес/кт. 70 кг, Рамзадин Рахматов в вес/кт. 46 кг.
2-е место: Ичмелян Эдгард в вес/кт. 40 кг, Беридзе Георгий в вес/кт. 40 кг.
3-е место: Шакая Леон в вес/кт. 31 кг, Микаелян Даниил в вес/кт. 40 кг.
Тренируют команду Адлейба Беслан и Авидзба Давид.