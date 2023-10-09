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Абхазия Информ

ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ

Новости Понедельник, 09 октября 2023 19:32
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ТРИ ЗОЛОТЫЕ И ТРИ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. С 7 по 9 октября в Краснодаре проходило Открытое Первенство Краснодарского края по каратэ Шотокан Казэ Ха. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов со всех регионов России и Абхазии. Нашу республику представляли спортсмены секции каратэ Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Несмотря на небольшой состав абхазской команды, каратисты завоевали 6 медалей – 3 золотых и 3 серебряных.

1-е место у Боциевой Аланы в дисциплине «Ката» и 2 место в «Себу иппон».

1-е место у Харчилава Амира в дисциплине «дзию иппон» и 2 место в «себу иппон».

1-е место у Джикирба Никита в «себу иппон», 2 место в «дзию иппон».

Достойно выступили и юные каратисты Куруа Адгур и Яркеева София, впервые участвующие в таких крупных соревнованиях, дойдя до четверти финала.

За хорошее судейство был отмечен судья абхазской команды Джикирба Тимур.

Инспектором Открытого Первенства Краснодарского края от Международного Союза Шотокан Казэ Ха был президент Федерации Каратэ до Абхазии Абухба Ахра.

По итогам турнира, сухумская команда каратистов получила приглашение на Чемпионат ЮФО по Шотокан Казэ Ха, который пройдет в феврале месяце следующего года.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 09 октября 2023 19:45

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