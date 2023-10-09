3-Е МЕСТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

Сухум. 9 октября 2023. Абхазия-Информ. В Славянске-на-Кубани в спортивном комплексе «Юность» прошёл III тур Краевых спортивных соревнований по настольному теннису, среди мальчиков и девочек до 12 лет, мальчиков и девочек до 14 лет, юношей и девушек до 16 лет и юниоров и юниорок до 20 лет. В соревнованиях принимали участие более тысячи спортсменов со всех регионов России и Абхазии.

Нашу республику на соревнованиях представляла команда г. Сухум секции настольного тенниса Управления по делам молодежи и спорта.

В командном зачете теннисисты сухумской команды заняли 3-е место среди 12-ти соревновавшихся команд до 14-ти лет. А юная спортсменка Чалукян Нинель, соревновавшаяся в младшей возрастной группе 12-ти лет и моложе, среди 112-ти девочек из 11-ти регионов России, заняла первое место в личном разряде.

Сухумской команде в декабре месяце этого года, ещё предстоит участие в IV финальном, завершающим туре Краевых спортивных соревнований по настольному теннису в Славянске-на Кубане, в котором сыграют все победители предыдущих туров.

Тренерский состав: Карчава Беслан, Карчава Ренат, Вартикян Амбарцум.