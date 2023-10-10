Сухум. 10 октября 2023 . Абхазия-Информ. Президент Фонда международного сотрудничества, спецпредставитель Абхазии в ЕврАзЭС Вахтанг Пипия участвует в III-ем Международном Форуме «Истина и нравственность: стратегический ресурс общественной дипломатии», который проходит в городе Белгороде с 10 по 12 октября.

В Форуме участвуют представители 39 стран мира – Ближнего Востока, Африканского континента, Латинской Америк и Азии. Среди них члены международных организаций, видные общественные и научные деятели.

«На площадках Форума обсудят вопросы гуманитарной модернизации, разработки инновационных методов сотрудничества на евразийском пространстве в науке, образовании, культуре и бизнесе через призму общественной дипломатии» сообщает сайт http://eurasia-assembly.org/.

Ожидается, что Форум станет ключевой площадкой для выработки актуальных подходов к созданию конкретных механизмов для построения совместного будущего, основанного на принципах равноправия и взаимного уважения.

Мероприятие организовано Ассамблеей народов Евразии и Белгородским государственным технологическим университетом имени В. Г. Шухова при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Россотрудничества, Ассоциации арабских университетов, Института культурной дипломатии (ОАЭ), Администрации Белгородской области и ведущих вузов региона.

«Это очень интересное для нас мероприятие. Сегодня первая часть форума. Сейчас выступает ректор университета Дамаска (Сирия), до него выступали двое сенаторов из Египта. Во второй половине дня в формате секционной работы состоится моя презентация Республики Абхазия», – сообщил «Абхазия-Информ» Вахтанг Пипия.