ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий села Алахадзы Гагрского района в лесном массиве сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, СОБР МВД совместно с Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявлена действующая майнинг-ферма.
На момент проведения проверки к электроснабжению были подключены 113 аппаратов для добычи криптовалют. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 160 кВт/час.
В отношении владельца оборудования жителя Сухума Амгуас Айнара Эмзатовича составлен протокол. Аппараты по добыче криптовалюты изъяты и помещены на склад временного хранения.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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