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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Новости Вторник, 10 октября 2023 14:44
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ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Во время проведения оперативно-профилактических мероприятий села Алахадзы Гагрского района в лесном массиве сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии, СОБР МВД совместно с Государственным комитетом по стандартам, потребительскому и техническому надзору выявлена действующая майнинг-ферма.

На момент проведения проверки к электроснабжению были подключены 113 аппаратов для добычи криптовалют. Мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 160 кВт/час.

В отношении владельца оборудования жителя Сухума Амгуас Айнара Эмзатовича составлен протокол. Аппараты по добыче криптовалюты изъяты и помещены на склад временного хранения.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 14:45

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