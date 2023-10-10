 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МВД ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 10 октября 2023 14:50
Оцените материал
(0 голосов)
В МВД ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В МВД состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Роберта Киут с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы РФ Олегом Губайдулиным. Во встрече участвовали первый замминистра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания, представитель ФТС РФ в Абхазии Константин Козлов.

Участники встречи обсудили порядок совместных действий подразделений органов внутренних дел Абхазии и ФТС РФ при выявлении транспортных средств, находящихся в розыске, незаконного вывоза и ввоза оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РА и РФ и незадекларированных табачных изделий.

«Мы заинтересованы в том, чтобы навести порядок по всем направлениям. Мы очень рады видеть вас сегодня и хотим, чтобы наша работа была плодотворной и полезной. Будем прилагать для этого все усилия», – сказал Роберт Киут.

В свою очередь Олег Губайдулин дал положительную оценку взаимодействию таможенных органов с МВД РА.

«Результаты, которые сегодня есть у наших коллег – таможенников Абхазии и у нас в ФТС, получены благодаря работе МВД Абхазии. У вас действительно есть и ресурсы, и возможности для того, чтобы в полном объеме и нам помогать, и республике», – сказал Губайдулин.

Он выразил готовность к полноформатному сотрудничеству с Абхазией.

На встрече также обсуждалась проблема незаконного вывоза автомобилей из Абхазии в Россию. Роберт Киут назвал данный вопрос имиджевым для республики, пообещав оказывать таможенным службам содействие в его в решении.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему снижению уровня преступности, уверены участники встречи.

Прочитано 3 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫЯВЛЕНА ДЕЙСТВУЮЩАЯ МАЙНИНГ-ФЕРМА ЛЮБИТЕЛЯМ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.