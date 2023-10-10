В МВД ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В МВД состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Роберта Киут с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы РФ Олегом Губайдулиным. Во встрече участвовали первый замминистра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания, представитель ФТС РФ в Абхазии Константин Козлов.

Участники встречи обсудили порядок совместных действий подразделений органов внутренних дел Абхазии и ФТС РФ при выявлении транспортных средств, находящихся в розыске, незаконного вывоза и ввоза оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РА и РФ и незадекларированных табачных изделий.

«Мы заинтересованы в том, чтобы навести порядок по всем направлениям. Мы очень рады видеть вас сегодня и хотим, чтобы наша работа была плодотворной и полезной. Будем прилагать для этого все усилия», – сказал Роберт Киут.

В свою очередь Олег Губайдулин дал положительную оценку взаимодействию таможенных органов с МВД РА.

«Результаты, которые сегодня есть у наших коллег – таможенников Абхазии и у нас в ФТС, получены благодаря работе МВД Абхазии. У вас действительно есть и ресурсы, и возможности для того, чтобы в полном объеме и нам помогать, и республике», – сказал Губайдулин.

Он выразил готовность к полноформатному сотрудничеству с Абхазией.

На встрече также обсуждалась проблема незаконного вывоза автомобилей из Абхазии в Россию. Роберт Киут назвал данный вопрос имиджевым для республики, пообещав оказывать таможенным службам содействие в его в решении.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему снижению уровня преступности, уверены участники встречи.