В МВД ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОГО ВЫВОЗА АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В МВД состоялась рабочая встреча министра внутренних дел Роберта Киут с заместителем руководителя Федеральной таможенной службы РФ Олегом Губайдулиным. Во встрече участвовали первый замминистра Руслан Ажиба, главный советник министра Инал Маршания, представитель ФТС РФ в Абхазии Константин Козлов.
«Мы заинтересованы в том, чтобы навести порядок по всем направлениям. Мы очень рады видеть вас сегодня и хотим, чтобы наша работа была плодотворной и полезной. Будем прилагать для этого все усилия», – сказал Роберт Киут.
В свою очередь Олег Губайдулин дал положительную оценку взаимодействию таможенных органов с МВД РА.
«Результаты, которые сегодня есть у наших коллег – таможенников Абхазии и у нас в ФТС, получены благодаря работе МВД Абхазии. У вас действительно есть и ресурсы, и возможности для того, чтобы в полном объеме и нам помогать, и республике», – сказал Губайдулин.
Он выразил готовность к полноформатному сотрудничеству с Абхазией.
На встрече также обсуждалась проблема незаконного вывоза автомобилей из Абхазии в Россию. Роберт Киут назвал данный вопрос имиджевым для республики, пообещав оказывать таможенным службам содействие в его в решении.
Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать дальнейшему снижению уровня преступности, уверены участники встречи.
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