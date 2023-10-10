ЛЮБИТЕЛЯМ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В концертном зале Абхазского театра открывается серия концертов «Выдающиеся исполнители и Государственная хоровая капелла Абхазии». 11 октября в 18:30 состоится уникальный концерт с участием всемирно известного российского виолончелиста, пианиста и органиста Александра Князева с Государственной хоровой капеллой Абхазии.
В программе: шедевры мировой классики, «Абхазская Сюита» Нодара Чанба для виолончели-соло, посвященная А. Князеву.
Дирижер Нодар Чанба.
Количество билетов ограничено. Тел. для справок: 7-214-214.
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