ГЕНПРОКУРОР ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Адгуром Агрба на основании статьи 46 Конституции Абхазии, в Народное Собрание, в порядке законодательной инициативы направлен проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

Проект предполагает внесение изменений в ряд статей уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которые не отвечают сегодня требованиям современности.

Кроме того, генпрокурором направлено предложение о внесений изменений в редакцию статьи 124 УК РА – «клевета», а также предложено парламентариям ввести временный запрет на применение судами в отношении подозреваемых, обвиняемых мер пресечений в виде «домашнего ареста» и «залога» по наиболее часто применяемым частям статей Уголовного кодекса РА – особо тяжкой категории, в частности за совершение преступлений против государственного устройства, жизни и здоровья граждан, коррупционных преступлений и др.