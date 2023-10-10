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Абхазия Информ

ГЕНПРОКУРОР ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Новости Вторник, 10 октября 2023 14:57
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ГЕНПРОКУРОР ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Генеральным прокурором Адгуром Агрба на основании статьи 46 Конституции Абхазии, в Народное Собрание, в порядке законодательной инициативы направлен проект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».        

Проект предполагает внесение изменений в ряд статей уголовного и уголовно-процессуального кодексов, которые не отвечают сегодня требованиям современности.

Кроме того, генпрокурором направлено предложение о внесений изменений в редакцию статьи 124 УК РА – «клевета», а также предложено парламентариям ввести временный запрет на применение судами в отношении подозреваемых, обвиняемых мер пресечений в виде «домашнего ареста» и «залога» по наиболее часто применяемым частям статей Уголовного кодекса РА – особо тяжкой категории, в частности за совершение преступлений против государственного устройства, жизни и здоровья граждан, коррупционных преступлений и др.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 15:00

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