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Абхазия Информ

ДЖАБАРОВ: АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ВОЙДУТ В ООН ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО

Новости Вторник, 10 октября 2023 15:07
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ДЖАБАРОВ: АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ВОЙДУТ В ООН ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Рано или поздно Южная Осетия и Абхазия найдут свое место в структуре Организации Объединенных Наций, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, Владимир Джабаров, в ходе видеомоста Москва – Сухум – Цхинвал 9 октября, сообщает EADaily.

Сенатор выразил мнение, что исход этого процесса в значительной степени зависит от результатов специальной военной операции (СВО).

«В специальной военной операции заключена важная идея – остановить влияние западного мира. В мире всегда уважают страну с мощным потенциалом и готовностью защищать свою позицию. После решения задач СВО отношение к России и ее союзникам, вероятно, изменится», – сказал Джабаров.

Сенатор подчеркнул, что без интеграции трудно выжить в современном мире.

«Мы должны помочь Южной Осетии и Абхазии интегрироваться, начиная хотя бы с нашей страны, и впоследствии другие страны Евразийского экономического союза могут проявить интерес», – добавил он.

Владимир Джабаров заверил, что Россия всегда будет защищать интересы Южной Осетии и Абхазии.

«Если кто-то забыл, пусть вспомнит, что произошло в августе 2008 года, когда силовые методы не смогли подавить интересы народа Южной Осети», – отметил он.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 15:10

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