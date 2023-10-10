 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
сентября 29 2023

АСЛАН АВИДЗБА: МЫ ДОЛЖНЫ ИСХОДИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИЗ СВОИХ СОЮЗНИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Сухум. 29 сентября 2023. Абхазия-Информ. «Ситуация с Карабахом показала, как маленькая республика, просуществовавшая 30 лет,…
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023
АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июль 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВУЕТ В ПЕРВОМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

Новости Вторник, 10 октября 2023 15:12
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВУЕТ В ПЕРВОМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Волейбольная команда «Апсны» приехала в город Грозный Чеченской Республики, для участия в первом туре чемпионата России Высшая лига «Б». Соревнования пройдут с 10 по 15 октября. За время игр абхазской команде предстоит встретиться с командами из Грозного и Дагестана.

Вместе с командой в Грозный отправились многочисленные болельщики.

Возглавляет делегацию председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 15:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ДЖАБАРОВ: АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ВОЙДУТ В ООН ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПОСТАВЛЕНО 3248 ЧЕЛОВЕК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.