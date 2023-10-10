ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВУЕТ В ПЕРВОМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»
Новости Вторник, 10 октября 2023 15:12
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Волейбольная команда «Апсны» приехала в город Грозный Чеченской Республики, для участия в первом туре чемпионата России Высшая лига «Б». Соревнования пройдут с 10 по 15 октября. За время игр абхазской команде предстоит встретиться с командами из Грозного и Дагестана.
Вместе с командой в Грозный отправились многочисленные болельщики.
Возглавляет делегацию председатель Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.
Последнее от Super User
- ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
- ПРОЖИВАЮЩИЕ В АБХАЗИИ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ В РОССИЮ ДО ОТМЕНЫ ВВЕДЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
- ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПОСТАВЛЕНО 3248 ЧЕЛОВЕК
- ДЖАБАРОВ: АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ ВОЙДУТ В ООН ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СВО
- ГЕНПРОКУРОР ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ