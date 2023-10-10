ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОМАНДА «АПСНЫ» УЧАСТВУЕТ В ПЕРВОМ ТУРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ВЫСШАЯ ЛИГА «Б»

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Волейбольная команда «Апсны» приехала в город Грозный Чеченской Республики, для участия в первом туре чемпионата России Высшая лига «Б». Соревнования пройдут с 10 по 15 октября. За время игр абхазской команде предстоит встретиться с командами из Грозного и Дагестана.