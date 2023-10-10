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Абхазия Информ

ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПОСТАВЛЕНО 3248 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 10 октября 2023 15:17
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ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПОСТАВЛЕНО 3248 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Результаты деятельности Государственной миграционной службы Абхазии с 1 января по 30 сентября 2023 года

Принято 5735 заявлений на получение виз.

На миграционный учет поставлено 3248 человек.

Легализовано 5407 заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов, из них патентов – 795.

Принято 604 заявления от работодателей

Уплачено госпошлины за выдачу рабочих виз – 25 млн 508,530 тыс. руб.

Иностранными гражданами:

за выдачу разрешений на работу – 23 млн 325,3 тыс. руб.

за выдачу патента – 4 млн 389,6 тыс. руб.

Работодателями:

за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы – 9 млн 345,5 тыс. руб.

В отношении работодателей проведена 51 плановая проверка.

В административном порядке в суд направлено 134 материала.

За отчетный период медицинское обследование прошло 5964 мигранта.

В результате выявлено:

ВИЧ-инфицированных – 3 человека;

больных гепатитом В – 277 человек;

больных гепатитом С – 104 человека.

Выдворено за пределы Абхазии два иностранных гражданина.

Общая сумма штрафных санкций, поступивших в бюджет Абхазии, составила 139,750 тыс. руб.

Общая сумма государственной пошлины – 64 836 680 руб. (За аналогичный период 2022 г. сумма государственной пошлины составляла 48 066 043 руб.) Тенденция роста поступлений – 34,89%.

При этом, на основании выданных ГМС направлений на прохождение обязательного медицинского обследования при получении иностранными гражданами разрешительных документов, на счета медицинских учреждений разных форм собственности поступило 14 260 800 руб.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 15:27

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