ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ПОСТАВЛЕНО 3248 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Результаты деятельности Государственной миграционной службы Абхазии с 1 января по 30 сентября 2023 года
Принято 5735 заявлений на получение виз.
На миграционный учет поставлено 3248 человек.
Легализовано 5407 заявлений от иностранных граждан о выдаче разрешений на работу и патентов, из них патентов – 795.
Принято 604 заявления от работодателей
Уплачено госпошлины за выдачу рабочих виз – 25 млн 508,530 тыс. руб.
Иностранными гражданами:
за выдачу разрешений на работу – 23 млн 325,3 тыс. руб.
за выдачу патента – 4 млн 389,6 тыс. руб.
Работодателями:
за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранной рабочей силы – 9 млн 345,5 тыс. руб.
В отношении работодателей проведена 51 плановая проверка.
В административном порядке в суд направлено 134 материала.
За отчетный период медицинское обследование прошло 5964 мигранта.
В результате выявлено:
ВИЧ-инфицированных – 3 человека;
больных гепатитом В – 277 человек;
больных гепатитом С – 104 человека.
Выдворено за пределы Абхазии два иностранных гражданина.
Общая сумма штрафных санкций, поступивших в бюджет Абхазии, составила 139,750 тыс. руб.
Общая сумма государственной пошлины – 64 836 680 руб. (За аналогичный период 2022 г. сумма государственной пошлины составляла 48 066 043 руб.) Тенденция роста поступлений – 34,89%.
При этом, на основании выданных ГМС направлений на прохождение обязательного медицинского обследования при получении иностранными гражданами разрешительных документов, на счета медицинских учреждений разных форм собственности поступило 14 260 800 руб.
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