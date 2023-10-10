ПРОЖИВАЮЩИЕ В АБХАЗИИ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ В РОССИЮ ДО ОТМЕНЫ ВВЕДЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Граждане Украины, проживающие в Абхазии, с 16 октября 2023 года не смогут попасть в Россию до отмены введенного ограничения. Украинцы смогут въезжать в РФ из третьих стран только через два пункта пропуска.
Правительство РФ своим распоряжением ввело с 16 октября временный порядок въезда в Россию граждан Украины с территории других государств: украинцы от 14 лет и старше смогут въезжать только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области и воздушный пункт пропуска в московском аэропорту «Шереметьево».
Этот порядок распространяется на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также граждан до 14 лет, следующих в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан иностранных государств.
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