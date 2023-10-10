ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В Государственном таможенном комитете Республики Абхазия состоялось заседание абхазо-российской рабочей группы по правоохранительному сотрудничеству. Делегацию ГТК возглавил зампредседателя Зураб Ашуба, делегацию ФТС замруководителя ФТС России Олег Губайдулин.
В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, такие как: взаимодействие правоохранительных подразделений таможенных служб Республики Абхазия и Российской Федерации в сфере противодействия незаконному перемещению через таможенную границу табачной продукции; противодействие контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров, а также реализация мер по пресечению таможенных правонарушений при перемещении через таможенную границу оборудования для извлечения криптовалюты.
По итогам встречи стороны отметили высокий уровень взаимодействия между правоохранительными подразделениями таможенных служб двух стран и приняли соответствующие решения по реализации запланированных мероприятий.
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