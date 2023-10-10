ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ АРКАДИЯ ДЖИНДЖИЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КАНА КВАРЧИЯ.

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия 07/10/2023 года возбуждено уголовное дело в отношении начальника Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений Джинджия Аркадия Чичиковича и главного бухгалтера Кварчия Кана Едиковича по трем эпизодам злоупотребления должностными полномочиями и хищения имущества Государственной инспекции РА по карантину растений путем присвоения и растраты, а также на основании поступивших из Службы Государственной безопасности Республики Абхазия оперативных материалов по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере совместно с индивидуальным предпринимателем Абхазава Георгием Руслановичем.

По данным следствия, начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля Кварчия К.Е. совместно с начальником Госинспекции Джинджия А.Ч. с целью хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме 6 500 000 рублей, используя служебное положение, 08 апреля 2022 года заключили договор поставки оборудования №1/1 с индивидуальным предпринимателем Абхазава Г.Р., заведомо зная об отсутствии необходимости в приобретении указанного в спецификации лабораторного оборудования и завышении рыночной стоимости в двойном размере. Поступившие на расчетный счет денежные средства 13/04/2022г. были обналичены ИП Абхазава Г.Р., часть из которых в размере 5 900 000 руб. последний передал главному бухгалтеру Кварчия К.Е., который совместно с Джинджия А.Ч. обратил их в свою собственность, распорядившись по своему усмотрению.

Он же, начальник Госинспекции Джинджия А.Ч. совместно с главным бухгалтером Кварчия К.Е. с целью систематического хищения бюджетных и внебюджетных средств путем присвоения и растраты в период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2022 года в отсутствие договоров аренды транспортных средств разновременно выделили денежные средства на общую сумму 575 210 рублей на ремонт и закуп автозапчастей на транспортные средства, не состоявшие на балансе Госинспекции, находившиеся в их личной собственности и в собственности сотрудников центрального аппарата Госинспекции. Также в период с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2022 года начальник Госинспекции Джинджия А.Ч., злоупотребив должностными полномочиями, в силу дружеских взаимоотношений заключил договоры аренды транспортных средств с сотрудниками, в полномочия которых не входит территориальное перемещение для исполнения целей и задач деятельности Госинспекции РА по карантину растений, и совместно с главным бухгалтером Кварчия К.Е. осуществили финансирование ремонта и закупа автозапчастей на транспортные средства, не состоявшие на балансе Госинпекции, в общей сумме 512 306 руб.

Также, в период с 01 июля 2021 года по 01 августа 2022 года начальник Государственной инспекции РА по карантину растений Джинджия А.Ч., злоупотребив должностными полномочиями, действуя из иной личной заинтересованности, заключил фиктивные договоры на оказание услуг с сотрудниками Госинспекции, и совместно с главным бухгалтером Кварчия К.Е. производили, не обоснованные результатами выполненных работ, ежемесячные начисления доплат к должностному окладу ограниченно определенным сотрудникам учреждения, что повлекло причинение материального ущерба Госинспекции на общую сумму 1 191 260 руб.

В ходе проверки, причиненный Государственной инспекции РА по карантину растений ущерб в размере 6 500 000 руб. возмещен подозреваемыми лицами.