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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ РНЦХ

Новости Вторник, 10 октября 2023 19:18
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ РНЦХ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках подготовки к II Абхазскому медицинскому форуму министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с директором «Российского научного центра хирургии (РНЦХ ) имени академика Б. В. Петровского», академиком РАН Константином Котенко.

Эдуард Бутба и Константин Котенко обсудили планы двустороннего сотрудничества.

Стороны обговорили возможность оказания жителям Республики Абхазия медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь.

Котенко рассказал министру об истории РНЦХ, и ознакомил его с мемориальным кабинетом-музеем академика Б.В. Петровского- основоположника российской хирургической школы, министра здравоохранения СССР.

II Абхазский медицинский форум Минздрав планирует провести в 2024 году.

Об этом сообщает сайт министерства.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 19:28

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