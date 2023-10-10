МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ РНЦХ
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. В рамках подготовки к II Абхазскому медицинскому форуму министр здравоохранения Эдуард Бутба встретился с директором «Российского научного центра хирургии (РНЦХ ) имени академика Б. В. Петровского», академиком РАН Константином Котенко.
Эдуард Бутба и Константин Котенко обсудили планы двустороннего сотрудничества.
Стороны обговорили возможность оказания жителям Республики Абхазия медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь.
Котенко рассказал министру об истории РНЦХ, и ознакомил его с мемориальным кабинетом-музеем академика Б.В. Петровского- основоположника российской хирургической школы, министра здравоохранения СССР.
II Абхазский медицинский форум Минздрав планирует провести в 2024 году.
Об этом сообщает сайт министерства.
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