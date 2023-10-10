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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XXXIX КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Новости Вторник, 10 октября 2023 19:29
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ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XXXIX КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Сегодня делегация Народного Собрания прибыла в город Астрахань, где с 11 по 13 октября будет проходить XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). Делегацию возглавляет спикер Лаша Ашуба.

Ключевая тема предстоящей Конференции ЮРПА посвящена вопросам развития туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Российской Федерации.

В мероприятиях XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации примут участие парламентские делегации, входящие в ее состав – Республики Адыгеи, Республики Калмыкии, Республики Крым, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, города Севастополя, Республики Абхазии, Республики Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольского края.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 19:34

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