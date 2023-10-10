ДЕЛЕГАЦИЯ ПАРЛАМЕНТА АБХАЗИИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ XXXIX КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. Сегодня делегация Народного Собрания прибыла в город Астрахань, где с 11 по 13 октября будет проходить XXXIX Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации (ЮРПА). Делегацию возглавляет спикер Лаша Ашуба.
Ключевая тема предстоящей Конференции ЮРПА посвящена вопросам развития туризма в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Российской Федерации.
В мероприятиях XXXIX Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации примут участие парламентские делегации, входящие в ее состав – Республики Адыгеи, Республики Калмыкии, Республики Крым, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, города Севастополя, Республики Абхазии, Республики Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольского края.
Последнее от Super User
- НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ
- МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ РНЦХ
- ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА ГОСИНСПЕКЦИИ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ АРКАДИЯ ДЖИНДЖИЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА КАНА КВАРЧИЯ.
- ЗАСЕДАНИЕ АБХАЗО-РОССИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
- ПРОЖИВАЮЩИЕ В АБХАЗИИ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ НЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ В РОССИЮ ДО ОТМЕНЫ ВВЕДЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ