НА ПЕРЕВАЛЕ ПЫВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ В ЧЕСТЬ 80-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. На перевале Пыв у памятника советским воинам прошло возложение в честь 80-летия победы в Битве за Кавказ. В возложении участвовали военнослужащие Министерства обороны Абхазии, священнослужители Абхазской православной церкви, представители Дома Москвы в Сухуме и инициативной группы культурного фонда «Платформа», а также Ассоциации российских соотечественников.

Участники акции почтили минутой молчания всех павших в битве за Кавказ. После этого иерей Далмат (Гопия) и протоиерей Игорь (Сергеев) провели заупокойную литию в память о погибших воинах.

«Сегодня мы, наверное, в первый раз молились на этом месте об упокоении всех тех воинов, которые отдали свою жизнь за Отечество земное. Господь наш Иисус Христос говорил такие слова, что «нет больше той любви, как, если кто душу свою и жизнь свою отдаст за ближних своих». Сегодня мы вспоминаем их воинский подвиг, и в это непростое время для всех нас стараемся для себя их воинских подвиг иметь примером», – сказал протоиерей Игорь после литии.

Через перевал Пыв проходили группы войск Санчарского направления, в который входили Сухумский, Гудаутский и Гагрский отряды, а также сводный отряд «Псху». Именно здесь в послевоенные годы устанавливались памятные знаки в честь победы над фашизмом.

«Нам хотелось бы напомнить, что одним из основных очагов сопротивления немецко-фашистским войскам на юге СССР стали перевалы абхазского участка Главного Кавказского хребта – Клухорский, Марухский и Санчарский. В ходе боев смертью храбрых пали десятки тысяч солдат и офицеров Красной Армии. Останки около пятнадцать тысяч из них до сих пор лежат непогребенными на перевалах, в ущельях и на склонах гор», – сказал журналист, исполнительный директор культурного фонда «Платформа» Дмитрий Статейнов.

Организаторами мероприятия выступили Министерство обороны Абхазии, топливная компания «Апсны-Ойл» и культурный фонд «Платформа».

В середине июля инициативная группа культурного фонда «Платформа» под руководством Почётного Консула Абхазии в ПФО РФ Владимира Ильича Литвинчука, военнослужащих Министерства обороны Абхазии завершила реконструкцию памятника и заложила «капсулу времени» с посланием на русском и абхазском языках.

9 октября 2023 года исполнилось 80 лет со дня победы в битве за Кавказ – одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Это важная дата в мировой истории, поскольку именно она во многом предопределила победоносный для антигитлеровской коалиции исход ВОВ.

31 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 9 октября объявлено Днем разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).