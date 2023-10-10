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Абхазия Информ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 600 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Новости Вторник, 10 октября 2023 19:42
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ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 600 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. За 9 месяцев 2023 года сотрудниками СГБ и Пограничного Управления ФСБ России в РА задержано более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии.

В соответствии со ст. 190 КоАП «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности.

Возбуждено 12 уголовных дел по признакам состава преступления предусмотренного ч.1ст.324 УК РА «Незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия».  

Пресечено более 15 попыток незаконного перемещения через абхазо-грузинскую государственную границу грузов различного назначения: изъято более 700 блоков табачной продукции.

В отношении лиц, причастных к организации и осуществлению нелегальной деятельности, приняты меры правового воздействия в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт СГБ Абхазии.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 10 октября 2023 19:43

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