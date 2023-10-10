ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ЗАДЕРЖАНО БОЛЕЕ 600 НАРУШИТЕЛЕЙ ПОГРАНИЧНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА АБХАЗИИ

Сухум. 10 октября 2023. Абхазия-Информ. За 9 месяцев 2023 года сотрудниками СГБ и Пограничного Управления ФСБ России в РА задержано более 600 нарушителей пограничного законодательства Абхазии.

В соответствии со ст. 190 КоАП «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне»; ст. 1901 КоАП «Нарушение режима государственной границы Республики Абхазия»; ст. 1902 «Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Республики Абхазия», задержанные граждане привлечены к административной ответственности.